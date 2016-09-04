休兵1天扛4棒 陳琥想上場投球

中華隊「二刀流」好手陳琥，今冠軍賽對讓本無意外扛下第4棒。（中時資料照 圖／棒協提供）

「雙刀流」陳琥，昨休兵一天後，今在亞青賽冠軍賽，再度先發上陣，擔任中華隊第4棒指定打擊。投手教練周宗志透露，陳琥一早就來請命說也要上場，所以在比賽後段應該會上場救援。

陳琥在4強複賽，兩場打擊表現平平。陳琥說，自己有點想太多，最後一場比賽，就是提醒自己，放開來打，努力幫助球隊，預賽對日本時，適應太慢，這場會努力。

周宗志說，早上陳琥就來吵著說要上場，陳琥回應，就是期盼能夠幫助球隊，不管是在投打方面，都能夠盡一份力。

(中時電子報)