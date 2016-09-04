連兩場先發守三壘 李宗賢首安、打點出爐
U21世界盃、光州世大運的中華隊雙料金牌國手李宗賢，今年季中選秀被義大犀牛以第3指名選進，3日對上統一獅之戰初登場守三壘， 4日再度以先發三壘手、第9棒身份出賽，首打席就敲出帶有2分打點的二壘安打，生涯首安出爐。
李宗賢3日初登場3打數沒安打，賽後他也主動去向學長們請教，此戰再度先發上陣，他說：「今天就是調整了一下自己的節奏，心情上也輕鬆一點，主要就是求穩定。」他首打席就敲出二壘安打，3局下再擊出內野安打， 單場5支2。
然而3局上李宗賢安打上壘後，義大已取得7比0的大幅領先，他還嘗試盜上二壘，之後也遭到獅隊投手布魯斯碎念，李宗賢解釋，「因為安打出現了，自己心裡只是想說要練一下(盜壘)，跑了之後才想到(球隊大幅領先)。」
生涯第2場出賽就敲出生涯首安，球隊當然也沒忘記將他的首安球保留起來，但李宗賢透露，自己賽後拿到的首安球不是比賽用球，而是義大的練習用球，他笑說：「好像被掉包了，學長說球在教練那裡，要再確認一下。」
(中時電子報)
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