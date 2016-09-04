世大運聖火路線 北市府率團登玉山場勘

世大運執行長蘇麗瓊（前排左二）今率團隊前往玉山，預計花3天為聖火路線場勘。（世大運執委會提供）

台北市主辦2017世大運，除場館、賽事，聖火傳遞路線如何規劃也備受矚目。世大運執行長蘇麗瓊今率12位工作人員啟程「登玉山」，預計花3天攻頂，為聖火傳遞至台灣最高峰預做場勘。

世大運發言人楊景棠表示，賽事吉祥物「熊讚」是台灣黑熊，可愛之餘本就有宣傳保育的意涵，之所以也希望讓聖火攻頂玉山，主要是因世大運為台灣主辦過最高層級的國際賽事，可望藉著此次賽事，讓世界看見台灣之美。此外，初步規劃也會讓聖火傳遞至各縣市，實際路線規劃明年4月之前出爐。

聖火路線如納入玉山，最大困難無疑是天氣與轉播方式。楊景棠表示，此次場勘主要需了解如聖火要登玉山，隨行可有多少人、能否點火、轉播與媒體露出方式等；對此，玉管處則抱支持、開放態度。

(中時)