世大運聖火路線 北市府率團登玉山場勘
台北市主辦2017世大運，除場館、賽事，聖火傳遞路線如何規劃也備受矚目。世大運執行長蘇麗瓊今率12位工作人員啟程「登玉山」，預計花3天攻頂，為聖火傳遞至台灣最高峰預做場勘。
世大運發言人楊景棠表示，賽事吉祥物「熊讚」是台灣黑熊，可愛之餘本就有宣傳保育的意涵，之所以也希望讓聖火攻頂玉山，主要是因世大運為台灣主辦過最高層級的國際賽事，可望藉著此次賽事，讓世界看見台灣之美。此外，初步規劃也會讓聖火傳遞至各縣市，實際路線規劃明年4月之前出爐。
聖火路線如納入玉山，最大困難無疑是天氣與轉播方式。楊景棠表示，此次場勘主要需了解如聖火要登玉山，隨行可有多少人、能否點火、轉播與媒體露出方式等；對此，玉管處則抱支持、開放態度。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。