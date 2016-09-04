網傳江澤民突然中風 病情穩定康復中

海外華媒博聞社今天報導，中共前總書記江澤民日前突然中風，緊急送醫後，病情已穩定，目前在康復中。不過，大陸官方並未證實此事。

報導說，江澤民8月30日在上海的家中，突然身體不適，被送往醫院診治，確認是中風，經診治後，病情已穩定，沒有生命危險，目前仍在恢復中。

報導引述消息人士指出，江澤民8月中才從北戴河回上海的，在北戴河休假近月，並在北戴河度過了他90歲的生日。

近幾年來，江澤民曾多次被海外華媒或網路媒體報導生病或病危新聞。中共當局對於這些傳言從未證實或否認過，僅新華社2011年曾發出英文稿，澄清江澤民沒有過世，但並未報導其身體狀況。

2011年7月6日，在網路盛傳下，香港亞視未得到官方證實下，當天報導江澤民因肝腫瘤病逝消息。多家港媒、日媒均引述港視新聞報導。亞視新聞部多名高階主管9月表明因未能阻止誤報新聞而請辭。

2014年，日本媒體報導，江澤民在家中病倒，緊急送醫，病情危重。

2015年9月3日，中共舉行大閱兵，江澤民與中共前總書記胡錦濤均公開露面，備受媒體關注。

全球媒體均關注江澤民的身體健康，原因之一可能正如BBC中文網所形容的江澤民是中共「老人干政」的代表之一。因而有媒體認為，若江澤民過世將影響中共政局。但也有媒體認為，這種影響力可能將愈來愈小。1050904

(中央社)