泫雅吃貨性格 台粉禮物全是食物
韓國性感女星泫雅首次來台舉辦粉絲見面會，大秀纖細火辣身材。但她透露，私底下很愛吃、而且食量很大，這次來台，粉絲送的禮物也全是食物，讓她覺得好笑又開心。
泫雅今天下午在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，她身穿白色緊身背心、黑色短裙，搭配牛仔外套，唱跳「Roll Deep」登場，辣秀凹凸有致的好身材，引起現場紛絲尖叫連連。
泫雅開心的和粉絲說，「我上次來台灣已經很久了，我很擔心大家忘記我了，我在準備台灣見面會的表演時，一直很期待，希望今天可以和大家共度美好的一天。」
主持人納豆得知泫雅喜歡吃鳳梨，特地送上台灣鳳梨酥及蘇打餅夾牛軋糖。泫雅笑說，為了舉辦見面會，有稍微減肥一下，但平常她是很愛吃、食量大的人，還不好意思的表示，台灣粉絲送她的禮物都是食物，讓她覺得又好笑又開心。泫雅還透露，上台前有在後台吃粉絲送的芒果冰，用中文萌說「很好吃」。
在見面會中與歌迷互動單元，泫雅大展親民作風，從舞台上走到觀眾席與粉絲互動，讓台下瞬間陷入一陣騷動，另外自拍、合照都來者不拒，也大方送上擁抱、簽名專輯、簽名海報，粉絲福利做好做滿。
泫雅今天也一連帶來「Ice Cream」、「A Talk」、「U&ME」、「RED」、「Change」、「How’s This」等歌曲表演，安可曲則送上成名曲「Bubble Pop」。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。