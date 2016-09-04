泫雅吃貨性格 台粉禮物全是食物

韓國性感女星泫雅首次來台舉辦粉絲見面會，大秀纖細火辣身材。但她透露，私底下很愛吃、而且食量很大，這次來台，粉絲送的禮物也全是食物，讓她覺得好笑又開心。

泫雅今天下午在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，她身穿白色緊身背心、黑色短裙，搭配牛仔外套，唱跳「Roll Deep」登場，辣秀凹凸有致的好身材，引起現場紛絲尖叫連連。

泫雅開心的和粉絲說，「我上次來台灣已經很久了，我很擔心大家忘記我了，我在準備台灣見面會的表演時，一直很期待，希望今天可以和大家共度美好的一天。」

主持人納豆得知泫雅喜歡吃鳳梨，特地送上台灣鳳梨酥及蘇打餅夾牛軋糖。泫雅笑說，為了舉辦見面會，有稍微減肥一下，但平常她是很愛吃、食量大的人，還不好意思的表示，台灣粉絲送她的禮物都是食物，讓她覺得又好笑又開心。泫雅還透露，上台前有在後台吃粉絲送的芒果冰，用中文萌說「很好吃」。

在見面會中與歌迷互動單元，泫雅大展親民作風，從舞台上走到觀眾席與粉絲互動，讓台下瞬間陷入一陣騷動，另外自拍、合照都來者不拒，也大方送上擁抱、簽名專輯、簽名海報，粉絲福利做好做滿。

泫雅今天也一連帶來「Ice Cream」、「A Talk」、「U&ME」、「RED」、「Change」、「How’s This」等歌曲表演，安可曲則送上成名曲「Bubble Pop」。1050904

(中央社)