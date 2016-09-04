105年台灣原創流行音樂大獎 得主獲頒新台幣30萬
「105年台灣原創流行音樂大獎」於3日下午在台北中油大樓國光廳進行決賽暨頒獎典禮，客語組、河洛語組及原住民族語組總計30組原創音樂人輪番上陣，以音樂才華相互比拼，爭奪首獎榮耀。
經過評審團熱烈討論，隨即舉行頒獎典禮並公布得獎名單，由葉鈺渟-「你个心肝肚」、許明傑、王思蘋-「冤枉啊！大人」及高偉勛-「我等你回來」，分別贏得客語組、河洛語組及原住民族語組首獎，分別獲頒新台幣30萬元獎金。
由文化部、行政院原住民族委員會及客家委員會共同主辦的「台灣原創流行音樂大獎」，今年已是第13屆辦理，是台灣最具指標性的母語音樂創作舞臺，曾孕育出許多母語創作音樂人，主辦單位文化部部長鄭麗君、原住民族委員會副主委伊萬‧納威、客家委員會主委楊長鎮副均出席頒獎典禮並致詞。
(旺報)
關鍵字：台灣原創流行音樂大獎、原住民、高偉勛、葉鈺渟
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