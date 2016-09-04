用文學逆風飛翔 第三屆移民工文學獎得獎名單出爐
第三屆移民工文學獎頒獎典禮今天在國立臺灣博物館舉辦，總計207篇投稿作品，經母語評審、決選評審兩階段評選，加上青少年評審推薦獎，共計八個獎項，七位東南亞移工、新住民獲獎。
第三屆移民工文學獎由導演李崗、作家吳明益、學者李瑞騰、媒體人阿潑以及社運工作者陳素香組成決選評審團；由「說媽媽的故事：新住民子女創作工坊」的新二代學員擔任青少年評審團。自三月初至五月底徵稿期間，有印尼文128篇、菲律賓文17篇、越南文58篇、以及泰文14篇，共計207篇作品投稿。
印尼移工Justto Lasoo（中文名：王磊）以〈海浪之歌〉獲得評審團隊一致青睞，奪得首獎及青少年推薦獎，是本屆文學獎最大贏家，書寫一名漁工與雇主、已故父親間的互動及情感拉扯，穿越記憶、現實與幻想，並側寫在臺印尼漁工的勞動處境。Justto Lasoo表示，文字能帶領他到其他地方，「造訪我從未到達的土地，體會我從未經歷過的事情。最重要的，寫作能帶著我，到懂我的人身邊。」
評審獎得主Abdul Mubarok來自印尼中爪哇省，他以爪哇歌曲〈Lir Ilir〉為發想，把自己對母親的思念化做創作題材，他說：「謝謝大家，讓我這樣一個成天做夢的鄉下小伙子，也能擁有幸福的生命。」Abdul因為工作合約期滿已回印尼，無法親自領獎，但他與同為移工的未婚妻，正緊鑼密鼓地籌辦婚禮，準備邁入人生的另一個階段。
而來自越南的優選獎得主陶小媚，因為一起縱火案被判無期徒刑，其投稿作品〈擘裂〉道盡自己從越南嫁到台灣的生命故事，從悔恨中領悟，並從生命的裂縫，尋求新生的機會。
(中時)
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