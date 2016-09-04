陸張家界玻璃橋 試營運12天即喊停

萬眾矚目、一票難求的大陸河北「張家界大峽谷玻璃橋」，剛開放試營業12天竟被緊急叫停。此一消息傳出立即被瘋傳，對此，當地政府表示，9月2日起張家界大峽谷景區將進行封閉改造，其中玻璃橋僅對截至目前已預約的遊客分段開放；補充建設時間預計為10天左右，該景觀區恢復時間另行通知。

「不是大家猜測的安全問題。」慈利縣縣長高靖生表示，張家界大峽谷玻璃橋已經通過正規程式的安全驗收，建造、施工都是合格的，且有多項技術為世界首創，甚至申報了金氏世界紀錄。

高靖生強調，「這是出於對遊客負責的態度，當地政府和景區都覺得應該對周邊設施和旅遊環境進行一次大的優化，在試營業期間發現問題的情況下及時整改。」

張家界大峽谷景觀區園方表示，目前已收到整改通知，將按照部署針對薄弱環節集中，進行相關的配套軟硬體建設，並完善一系列的管理機制，往後在後續的運行管理上，也需要不斷的磨合和完善，才能歷久彌堅。

園方表示，張家界大峽谷玻璃橋恢復接待後，還將經過一段時間試運行，不斷發現不足及改進完善，待時機成熟後正式全面開放。

(旺報)