日台交流高峰會 日地方議員支持台參加ICAO
日本全國友台議員聯盟「全國日台友好議員協議會」9月4、5日在日本和歌山市舉辦第2屆「日台交流高峰會」，並發表支持我國參加國際民航機構（ICAO）等國際組織之「和歌山宣言」。
日台交流高峰會以薩克斯風演奏兩國國歌揭開序幕，再由日台交流高峰會和歌山市實行委員會委員長、日台友好和歌山市議員連盟會長遠藤富士雄宣布正式開幕。
我駐日代表謝長廷、亞東關係協會秘書長蔡明耀、新竹縣長邱鏡淳、台北市文化局長謝佩霓，以及台中市、桃園市、台南市、新竹縣議會議員等47人應邀出席，與日方地方議員將近400人齊聚一堂。
遠藤宣讀宣言指出，「期盼台日之間的牽絆更加鞏固，我全國日台友好議員協議會將推動日本地方自治體與台灣各都市更進一步的合作。有鑑於日台之間1年有600萬人員往來的事實，期望航空安全無漏洞，故我們支持台灣加入國際民航機構。」此宣言在議員全體鼓掌之下正式通過。
負責舉辦下屆日台交流高峰會的「熊本市議會自民黨台日友好議員連盟」會長津田征士郎致詞表示，日前發生的熊本大地震受害嚴重，今後的重建工作預估將花20、30年，500億日圓的預算，明年在熊本舉辦，希望大家能來看看熊本復興的狀況。
會上還安排武術表演、鮪魚解體秀，三味線演奏等，和歌山市還與七曲市場特別布置「台灣夜市」與市民同樂。
和歌山市9月5日上午安排台南市觀光大使一青妙在市民會館進行專題演講，並安排與會貴賓參訪和歌山城。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。