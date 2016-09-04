日台交流高峰會 日地方議員支持台參加ICAO

我要評比

和歌山市議會議長野嶋廣之（左）與日台友好和歌山市議員連盟會長遠藤富士雄4日傍晚在和歌山市的日台交流高峰會會場外迎接來自台灣各地的地方議員。（黃菁菁攝）

我駐日代表謝長廷4日受邀出席在和歌山市舉辦的日台交流高峰會，與日台友好和歌山市議員連盟會長遠藤富士雄和歌山市長尾花正啓用駐日代表處致贈的紹興酒乾杯。（黃菁菁攝）

日本全國友台議員聯盟「全國日台友好議員協議會」9月4、5日在日本和歌山市舉辦第2屆「日台交流高峰會」，並發表支持我國參加國際民航機構（ICAO）等國際組織之「和歌山宣言」。（黃菁菁攝）

「日台交流高峰會」4日在和歌山市舉辦，會上還表演鮪魚秀。（黃菁菁攝）

「日台交流高峰會」4日在和歌山市舉辦，和歌山市觀光吉祥物吉宗君等在會場外迎接貴賓。（黃菁菁攝）

日本全國友台議員聯盟「全國日台友好議員協議會」9月4、5日在日本和歌山市舉辦第2屆「日台交流高峰會」，並發表支持我國參加國際民航機構（ICAO）等國際組織之「和歌山宣言」。

日台交流高峰會以薩克斯風演奏兩國國歌揭開序幕，再由日台交流高峰會和歌山市實行委員會委員長、日台友好和歌山市議員連盟會長遠藤富士雄宣布正式開幕。

我駐日代表謝長廷、亞東關係協會秘書長蔡明耀、新竹縣長邱鏡淳、台北市文化局長謝佩霓，以及台中市、桃園市、台南市、新竹縣議會議員等47人應邀出席，與日方地方議員將近400人齊聚一堂。

遠藤宣讀宣言指出，「期盼台日之間的牽絆更加鞏固，我全國日台友好議員協議會將推動日本地方自治體與台灣各都市更進一步的合作。有鑑於日台之間1年有600萬人員往來的事實，期望航空安全無漏洞，故我們支持台灣加入國際民航機構。」此宣言在議員全體鼓掌之下正式通過。

負責舉辦下屆日台交流高峰會的「熊本市議會自民黨台日友好議員連盟」會長津田征士郎致詞表示，日前發生的熊本大地震受害嚴重，今後的重建工作預估將花20、30年，500億日圓的預算，明年在熊本舉辦，希望大家能來看看熊本復興的狀況。

會上還安排武術表演、鮪魚解體秀，三味線演奏等，和歌山市還與七曲市場特別布置「台灣夜市」與市民同樂。

和歌山市9月5日上午安排台南市觀光大使一青妙在市民會館進行專題演講，並安排與會貴賓參訪和歌山城。

(中時)