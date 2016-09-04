梵蒂岡舉行儀式 冊封德雷莎修女為聖人

梵蒂岡今天在聖伯多祿廣場（St Peter's square）舉行儀式，冊封德雷莎修女（Mother Teresa）為聖人。

根據法國國際廣播電台網站，德雷莎修女是阿爾巴尼亞裔羅馬天主教修女和傳教士，一直致力幫助印度加爾各答的窮人，減輕他們的苦難，獲得了無數榮譽，其中包括諾貝爾和平獎。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在聖伯多祿廣場主持封聖大典，預計有10位以上的國家元首或政治領袖出席。

德雷莎修女於1997年逝世，已故教宗若望保祿二世於2003年把她列入「真福品」位階次於聖人，當時就有30萬人參加宣福典禮。

在羅馬費烏米奇諾機場（FCO）排班的出租汽車司機丹尼耶羅（Danielo）說，為了封聖大典，相關單位准許羅馬的數千名司機暫停例休，「因為觀光客和參加盛會的人很多，會需要儘量多的出租汽車」，但梵蒂岡周邊勢必也會出動很多的警力和交通管制。

他說，「大家都知道德雷莎修女在加爾各答（Kolkata）的事跡，義大利人也對她十分尊敬」，可以想見今日的盛況。

德雷莎修女以服務窮人為己任，長期在印度服務，創立仁愛之家，入會修女所穿飾有藍色條紋的白長袍設計靈感，也來自印度女性的紗麗。

德雷莎修女一生中曾18次被提名為年度最受尊敬人物中的十大最受尊敬女性，並在20世紀80-90年代間數次當選。

1999年，德雷莎修女被美國人民投票選為二十世紀最受尊敬人物榜單之首。排在她後面的是美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Dr. Martin Luther King, Jr.）與美國前總統甘迺迪。在此次廣泛囊括各年齡層（除嬰孩外）的調查投票中，她以壓倒性的優勢成為全美人民心目中的偉人。

今天的封聖儀式，預計有來自世界各國約600名記者到場報導，梵蒂岡也會透過電視轉播向全球放送儀式過程。1050904

(中央社)