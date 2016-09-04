大陸將推出「孝老假」 每年20天假期照顧生病父母
為鼓勵民眾放假陪長輩過生日，大陸官方推出「孝老假」，即每年給予獨生子女不超過20天的護理假照料生病的父母。今年包括河南、安徽、北京在內的多地都在設置或擬設置專門假期，讓子女在父母身邊盡孝。
正在迅速邁入老齡化社會的中國，這樣的休假制度對於勞工而言可說是「福音」，但是伴隨著相關政策的推出，「孝老假」能否真正落到實處，而不是變成「紙上福利」也引發大陸網友討論。
據了解，北京市政府常務會審議通過《北京市「十三五」時期老齡事業發展規劃》。規劃中指出，鼓勵用人單位給予員工在其老年長輩生日、老年節以及需要康復服務、臨終關懷服務支援時探親休假。不過，「孝老假」要怎麼休、假期薪水如何計算等尚沒有規定。
據陸媒報導，大陸早在1981年，其國務院就對職工探親待遇做出了明確規定：與父親、母親都不住在一起，又不能在公休假日團聚的，可以享受探望父母的待遇，未婚職工探望父母，原則上每年給假1次，假期為20天。
但這個已推出30多年的探親假制度，除了在少數大陸國家機關或大型國企還保留著，在很多企業已經名存實亡了。對此，北京某事業單位工作的東北女孩張萍就表示，自己有一次想休探親假，還專門把國務院的規定拿給了人力部門，最後單位也只是批准了一周的假，當月的獎金還被扣掉不少。
因此，不少大陸網友不看好地認為，「有假難休歸根結底還是法律約束力不夠，另外企業也喜歡鑽空子。」
(旺報)
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