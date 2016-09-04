德雷莎封聖 加爾各答信徒獻花歡慶
梵蒂岡今天為德雷莎修女（Mother Teresa）舉行封聖儀式之前，唱著歌的修女和手持花束的信徒湧入德雷莎位於印度城市加爾各答（Kolkata）的墓前，以示慶祝。
法新社報導，在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）的封聖儀式登場前，人們凌晨開始聚集在加爾各答的仁愛修會（Mother House），參加為「貧民窟中的聖人」（Saint of the Gutters）舉行的特別彌撒。
他們神情肅穆地將蠟燭和花束放置在她的墓上，不過在德雷莎修女創立的仁愛傳教修女會（Missionariesof Charity）總部，則充滿了歡慶氛圍。
修女們唱著頌揚她的歌曲，巨型電視螢幕也豎立起來，讓聚集在此的訪客能觀看這場儀式。
李莎修女（Sister Mary Lysa）說：「這是值得歡慶的一天，也是感恩和擁有許多祝福的一天。」
她說：「仁愛傳教修女會決定讓這成為歡慶的場合，以宣揚德雷莎修女為病、貧、瀕死者服務的理念。」
李莎修女說：「我們將齊聚一堂，觀看在梵蒂岡舉行的整場儀式。」
德雷莎修女將一生奉獻給印度東部城市加爾各答，在擁擠的貧民窟幫助貧病者而揚名於世。
希西利亞（Konica Cecilia）點亮1根蠟燭並將它置於墓上，她說，德雷莎修女曾在她兒時給了貧窮的雙親一些錢，幫助他們讓她上學。
32歲的希西利亞說，「我很幸運能遇見德雷修女。她是活聖人，鼓舞了我」；她還說德雷莎修女是加爾各答的榮耀。
她說：「每當我遇見困難，我對她的回憶總安慰著我。」（譯者：中央社劉文瑜）1050904
(中央社)
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