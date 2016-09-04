陽岱鋼本季第12轟 火腿戰平歐力士
日本職棒火腿隊外野手陽岱鋼今天在神戶球場對歐力士猛牛的比賽，敲出本季第12支全壘打；兩隊打到延長賽12局，因雨裁定7比7平手。
陽岱鋼擔任第6棒、中外野手。第4局雙方0比0的情況下，田中賢介安打站上一壘後，陽岱鋼敲出內野安打，並趁對方傳球失誤跑上二壘，這局火腿隊攻下4分。
第5局陽岱鋼第2次上場打擊，一壘上有中田翔，他敲出2分打點全壘打，助火腿隊取得6比1領先。
主場歐力士猛牛前6局只得1分，打線在第7局爆發，以7支安打攻下6分，7比7追平戰局。
兩隊在第8局以後分數都掛零，維持7比7，第12局下歐力士西野真弘安打上壘後，比賽因雨暫停，暫停過後裁定比賽，和局收場。
陽岱鋼繼8月23日對羅德隊敲本季第11轟，相隔10場比賽再度敲出全壘打。季初宣布的「岱我飛翔，敢夢計畫」累計捐款新台幣34萬元。1050904
(中央社)
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