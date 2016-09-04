與媒體餐敘慶記者節 基隆市議員莊錦田酒駕遭逮

基隆市議員莊錦田 （右1）日前酒駕遭逮，他向大眾致歉，表示自己做了錯誤示範。（曾百村攝）

基隆市親民黨議員莊錦田，本月1日前往六堵與媒體餐敘慶祝「九一記者節」，但會後因要趕往基隆北都大飯店跑攤，沒來得及等代駕就自行開車前往，結果遭國道警察攔查臨檢，測得酒測值達0.33毫克，遭依公共危險罪送辦。

莊錦田接受媒體電話訪問時表示，因當天是「九一記者節」，所以前往六堵一處餐廳與媒體朋友聚餐，一時興起忘記當晚9點位於北都大飯店還有活動，由於時間逼近、加上當地代駕司機也難叫，所以才自行開車上路。

之後莊錦田駕車要上國道時，遭遇第一公路警察大隊汐止分隊臨檢，當時莊錦田並未透露自己是議員身分，同時配合酒測，而酒測值測得超標後就被警方帶回汐止分隊偵訊，晚間11時許再送往國道一大隊刑事組偵訊，再隔天移送至基隆地檢署偵訊。

莊錦田面對警方訊問，向檢方坦言有喝啤酒，檢方考量他態度良好，同時坦承犯行，訊問後將他請回。莊錦田表示，對於自己酒駕行為向大眾致歉，表示自己做了錯誤示範，未來會痛定思痛改過。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)