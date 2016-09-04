選秀冠軍賽後沉潛數年 靠當清潔工月入萬元補家用

謝博安當年以《超級偶像》歷屆最小年紀之姿奪下冠軍。（圖／本報系資料照）

《超級偶像》第7季總冠軍謝博安，當年參賽時年僅14歲，年紀雖輕卻擁有成熟唱腔，演唱英文歌曲更是獨具魅力，擁有高人氣的他，在比賽結束後，面臨學業問題，加上選秀熱潮退燒，至今仍沒如願推出屬於自己的作品，日前受訪時，謝博安表示目前正在準備大學考試，而他也為了貼補家用，利用課餘時間到速食店打工，靠當清潔工月入1.5萬。

謝博安比賽結束後，沉潛數年仍沒有作品推出，靠教吉他與到速食店打工賺取零用錢、貼補家用。（圖／取材自謝博安臉書）

參賽時因多次選唱火星人布魯諾（Bruno Mars）的歌曲，因而被冠上「火星小子」的封號，但舞台上光彩奪目的他，在過去其實有段不懂事的「黑歷史」，在參加《超偶》比賽前，謝博安在國小6年級時，因誤交壞朋友，不僅時常深夜在外逗留，還染上抽菸、打架等惡習，在接觸信仰後，他才慢慢回到正常軌道生活，現在已經高三的謝博安，透露目標是考上台藝大，但他仍對歌唱抱有夢想，時常在臉書開播和粉絲聊天，或是唱歌給支持他的人聽。

據《ETtoday》報導，謝博安從小父母便離異，他和哥哥全由母親一手拉拔長大，現在他平時靠教吉他、到速食店打工賺取零用錢以及貼補家用，由於在速食店是上打烊班，因此不怕被人認出來，謝博安表示工作就是洗刷餐盤、鍋爐等「清潔」工作，雖然比較累還被燙出傷疤，但時薪相對較高，平均月收入都有近1.5萬元，談到未來規劃，謝博安相當有信心，直說：「我已經準備好了。」

(中時電子報)