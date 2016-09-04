張景森：別再說鳥話 陸客是我們最需要交的朋友！

陸客大幅減少，連熱門觀光景點中正紀念堂都只能看見零星散客。（資料照片，楊兆元攝）

新政府上任後，7丶8月以來陸客急速減少，產業哀鴻遍野，業者奔告無門！行政院政務委員張景森今天在臉書PO文說，當他看到失業導遊想要自殘，遊覽車繳不起貸款被地下錢莊押走，十分不忍。他呼籲大家不要再對觀光業冷嘲熱諷，網友也不要再發表歧視陸客的鳥話，「陸客是我們最需要交的朋友」。

張景森指出，馬政府過去靠政治施肥，讓大陸觀光爆量增長，去年達到418萬人次，產值1～2千億元，旅行社2百多家、遊覽車4千多輛、旅館9百多間，靠它養家糊口的人數很多。如今北京關閉大陸客源，業者奔告無門，只好走上街頭，要求政府協助。

張景森難過說，雖然這都是可以預期的，業者也該承擔部分的風險，「但是當我看到失業的導遊想要自殘，也聽到遊覽車繳不起貸款，被地下錢莊押走，心中仍然感到十分不忍。我覺得這些業者，尤其是他們的員工，只是單純的受害者，他們要上街，也只是讓社會看到他們的困苦而已。」

張景森呼籲，大家一起來幫助觀光業順利脫困轉型，而不是再對他們冷嘲熱諷。你可以做的事情很多，「包括減少出國旅遊，改在國內旅行。如果你是公務員，請把你的國民旅遊卡用在真正的國民旅遊，或者請你的機關學校一起來辦理團體旅行，不要只是拿去單純購物。如果你在私人企業，可以要求你的公司或工會，今明兩年增加辦理一次團體旅遊。」

張景森也向網友喊話，「不管你對北京政府的態度是什麼，希望網友分清楚人民與政權的差別，陸客是我們最需要交的朋友」，畢竟陸客是因為喜歡台灣而來，而大部分人也是帶著美好的回憶回去。不要再不經意發表歧視陸客的言行了！儘說些什麼「沒有陸客的台灣連空氣都變乾淨」，這些鳥話令大陸人民情何以堪？而這些也只會激起大陸民眾對台灣的反感。因當「大陸人民如果普遍對台灣反感，我看台灣才是真正危險了！」

網友酸說：「帳號被盜了嗎？」「變性了哦？還是吃錯藥？」「假的！哎喲我的眼睛業障重啊~~」「本日最好笑！」「人前交友，人後捅刀」「再次上演髮夾彎」。還有網友不滿地說：「民進黨執政，每天都在說天真無邪白癡到極點的空心話，在野時反對這個反對那個的，把對岸妖魔化，也難怪有些人在網路上學你們罵陸客。這會兒，陸客果真不來了，不是趁了你們的意嗎？」

(集團連線報導)