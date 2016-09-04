陳麒晉為犀獅戰開球 想循父親之路當裁判
前桃園農工棒球隊隊長陳麒晉，去年在八仙塵爆中造成全身60%燒傷，花了半年的時間恢復到能自理生活，雖然復原之路還很漫長，但如今他已重返校園，並以不同身份延續棒球夢。4日他受邀到新莊球場擔任義大犀牛與統一獅之戰的開球嘉賓，傷後首度踏上球場他的直說「開心又期待。」
陳麒晉為前中職裁判陳海峰之子，國中開始加入棒球隊，就讀桃園農工時，還以隊長身份率領球隊拿下隊史首座高中聯賽鋁棒組冠軍，雖然畢業後沒繼續走上棒球路，但對棒球興趣不減，然而未來的路卻因去年八仙塵爆受影響。
一年來陳麒晉往返家裡和陽光重建中心進行密集復健，目前許多狀況還無法恢復到和正常人一般的狀態，也無法久站，但生活大致能自理，就讀台北城市科技大學機械系的他已重返學校繼續學業，今年4月起也首度重新開始摸棒球。
因為經歷八仙塵爆事件，陳麒晉也轉換心態，改以其他身份延續棒球路，今年5月起他到台北市桃源國小棒球隊擔任助教，指導小球員，他提到，未來希望能走上和父親一樣的路，擔任棒球裁判一職。
義大犀牛4日在新莊球場交手統一，賽前與陽光基金會合作，由陳麒晉擔任開球嘉賓，這也是他在傷後首度站上正式球場，他笑說：「很期待又很開心可以再回來(球場)，也很緊張。」父親也告訴他，難得有這機會，要好好把握。
(中時電子報)
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