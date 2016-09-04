台灣自行車節在馬祖 55人挑戰陡坡
2016台灣自行車節在馬祖，交通部觀光局主辦「馬祖之壁-自行車挑戰」，55名車友齊聚馬祖，挑戰馬祖陡坡，2天1夜行程讓車友們享受馬祖獨特自然風光，也打響馬祖觀光。
馬祖屬丘陵地形，山勢陡峭崎嶇，對各項運動來說都極具挑戰性，是國內難度相當高的自行車路線之一。「馬祖之壁-自行車挑戰」騎行於馬祖南竿、北竿2島，挑戰最高峰雲台山以及壁山。
55名車友今日上午搭乘「臺馬輪」抵達南竿福澳港，馬祖當地也有也有許多車友一同加入騎車隊伍，上午8時從福澳出發，沿海線出發，途中飽覽馬祖美麗的海岸線與一望無際的大海，車友們在揮灑汗水、挑戰自我的同時，更能深入地方，進行一趟不一樣的馬祖人文之旅。明日將前往北竿島挑戰地是更加陡峭的壁山。
連江縣長劉增應熱情歡迎各位車友，劉增應表示，馬祖地形陡峭，對愛好挑戰自我的運動人士來說，是一處不可多得的好地方，現在馬祖也積極推廣各項大型體育賽事，今年11月將舉辦第2屆馬祖國際馬拉松，屆時也會是一場熱鬧的運動盛會。
劉增應說，馬祖有與眾不同的地景風貌與自然生態，全台唯一閩東文化以及世界頂級的白酒-馬祖陳高等都是馬祖最吸引人的特色，希望各位車友在騎車之餘，也能細細品味馬祖，感受在地特色。1050904
(中央社)
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