陸梵互示好 學者：藉外交籌碼施壓台灣

學者分析，大陸可能想藉著與教廷建交，向政府施壓，要求承認「九二共識」，藉此展示外交籌碼。但陸梵能否建交最大關鍵在於中共是否讓地下教會合法、接受教廷派員赴陸宣教。

海基會董事長人選公布與副總統陳建仁出訪梵蒂岡前夕，中國大陸與教廷頻釋放密切磋商溝通的訊息。

長期研究陸台梵關係與大陸宗教政策的真理大學宗教組織文化管理學系教授張家麟對中央社記者表示，雖然陸梵最大衝突在於主教任命權，但陸梵對循「越南模式」，由陸方提出主教人選，再由教廷認可的分歧不大，雙方頻磋商，在此問題上應已達成共識。

但他指出，中共對外來宗教的政策最主要在於防止境內與境外連結，所以頻頻施行「宗教本土化」。因此，陸梵建交與否最大關鍵在於中共是否願意讓地下教會合法、釋放囚禁的神職人員與教徒，並接受梵蒂岡未來派遣神職人員赴陸宣教。這是台灣最應關注的著力點。

梵蒂岡最高階外交官、聖座國務卿樞機主教帕羅林8月27日說，梵蒂岡希望能與中國大陸改善關係，雙邊關係轉暖將有益於全世界。大陸外交部發言人華春瑩則在8月29日表示，雙方對話管道暢通有效，大陸願繼續推動雙方關係改善不斷取得新進展。

雙方互相示好的時間點，除恰逢曾被前任教宗若望保祿二世任命為非正式中國大使的德雷莎修女封聖儀式前夕，也相當接近海峽交流基金會董座人選的公布時間。時機相當敏感。

張家麟認為，從大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍1日對海基會董座人選的反應來看，大陸仍要求蔡政府正面承認「九二共識」。

他說，中國大陸與教廷密切磋商、對話管道暢通顯示雙方建交可能性極高，而大陸選在這個時間頻頻釋出相關訊息無疑是在展現外交籌碼，並向蔡政府施壓。

梵蒂岡目前是台灣在歐洲唯一邦交國。張家麟表示，台梵關係生變會是台灣外交關係變化的重要指標，一但與教廷斷交，台灣恐將面臨「雪崩式」的斷交潮。

此外，長期研究天主教中國政策的銘傳大學新聞系系主任孔令信對中央社記者表示，帕羅林8月底選在教廷1922年首任駐華宗座代表剛恆毅的故鄉義大利波德諾表示願與大陸改善關係，對大陸示好的跡象非常明顯。

他提到，具梵蒂岡聖大額我略教宗騎士團勳章、耶路撒冷聖墓騎士團等頭銜且身為天主教徒的陳建仁這次出席德雷莎修女封聖儀式，無疑是希望透過宗教與邦交國副元首的身分鞏固外交關係。

孔令信認為，教廷不願德雷莎修女封聖失焦，於典禮當天宣布與陸建交的機率不高。然而，目前台灣位階最高的天主教神職人員總主教洪山川並未隨同陳建仁出訪，或許也顯示教廷對台灣的態度有所保留。

中共於1949年建政後，北京當局於1951年與梵蒂岡斷交，並對中國大陸天主教會展開取締，中共設立自己的天主教會，同時指派主教，並打壓沒有得到政府承認的地下天主教會。據估計，在中國大陸的天主教徒人數在600萬到1200萬人之間。1050904

(中央社)