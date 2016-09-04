張景森：陸客是我們最需要交的朋友

行政院政務委員張景森今天在臉書發文表示，希望網友分清楚人民與政權的差別，不要再不經意發表歧視陸客的言行，「陸客是我們最需要交的朋友」。

張景森呼籲，「請不要再不經意發表歧視陸客的言行了」，「儘說些什麼『沒有陸客的台灣連空氣都變乾淨』，這些鳥話令大陸人民情何以堪？這些只會激起大陸民眾對台灣的反感。大陸人民如果普遍對台灣反感，我看台灣才是真正危險了！」

因應陸客驟降衝擊觀光業者，身兼行政院觀光發展推動委員會召集人的張景森，日前指示交通部觀光局針對陸客市場，提出大陸市場拓展計畫。

張景森今天在臉書表示，他上週都在忙著處理觀光產業的問題。7、8月以來陸客急速減少，產業哀鴻遍野。

他表示，前政府過去靠政治施肥，讓大陸觀光爆量增長，去年達到418萬人次，產值新台幣1、2000億元，旅行社200多家、遊覽車4000多輛、旅館900多間，靠它養家糊口的人數很多。如今北京關閉大陸客源，業者奔告無門，只好走上街頭，要求政府協助。

張景森表示，雖然這都可預期，業者也該承擔部分的風險，但是當他看到失業的導遊想要自殘，也聽到遊覽車繳不起貸款，被地下錢莊押走，心中仍然感到十分不忍。這些業者，尤其是他們的員工，只是單純的受害者，他們要上街，也只是讓社會看到他們的困苦而已。

他表示，他個人希望社會一起來幫助觀光業順利脫困轉型，而不是再給他們冷嘲熱諷。

張景森舉例，可以做的事情很多，包括減少出國旅遊，改在國內旅行。如果是公務員，可以把國民旅遊卡用在真正的國民旅遊，或者請機關學校一起來辦理團體旅行，不要只是拿去單純購物。如果在私人企業，可以要求公司或工會，今明兩年增加辦理一次團體旅遊。

他也表示，不管你對北京政府的態度是什麼，希望網友分清楚人民與政權的差別，「陸客是我們最需要交的朋友」。畢竟陸客是因為喜歡台灣而來，而大部分人也是帶著美好的回憶回去。1050904

(中央社)