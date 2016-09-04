亮島史前文化論壇登場 學者發表專文
2016馬祖亮島史前文化論壇今天盛大登場，邀請多名曾參與挖掘與研究的學者抵馬祖參加發表專文；連江縣長劉增應出席並致詞，肯定亮島遺址的發掘深具歷史性意義。
馬祖「亮島人」出土後，連江縣政府推動亮島遺址文化不遺餘力，這些年除持續針對島尾遺址進行田野挖掘，也同步執行亮島人DNA解碼、人類體質學研究、自然環境文化史研究，藉由科技完成亮島一號、二號人顏面復原模型，也將這一連串過程拍攝紀錄片，並於4日舉辦的2016馬祖亮島史前文化論壇上首映，分享馬祖能擁有彌足珍貴人類考古資產的喜悅與榮耀。
4日論壇主要講座包括亮島考古紀錄片發表、馬祖考古工作十年－談「亮島文化」、解碼亮島人基因史前史等議題。會後並舉行綜合座談，由與會民眾提問再由出席教授答覆。
縣府文化局表示，「亮島人」的發現，是馬防部於2011年為慶祝國軍登島60週年，時任縣長的楊綏生於島上發現多處貝塚，即邀請考古學者組團前往發掘；而「亮島人」就在同年12月19日，由中央研究院歷史語言研究所考古學家陳仲玉所率領的考古隊於島尾I遺址發掘出土，隔年7月，亮島人二號也在貝塚附近現身，為台灣考古學上的重大發現。
而亮島人1號、2號之粒線體DNA的成功萃取，也是目前亞洲大陸東南沿海一帶DNA序列保存最完整且年代較早的二筆重要資料，為亞洲大陸東南沿海一帶早期人群的移動與擴散問題，提供了關鍵性的解釋基礎，這個研究成果亦受國際學界的高度矚目。1050904
(中央社)
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