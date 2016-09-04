新北印尼文化嘉年華 新故鄉解鄉愁
新北市政府今天與駐台北印尼經濟貿易代表處聯合舉辦印尼文化嘉年華活動，市長朱立倫籲印尼朋友在台工作及生活，就把新北市視為新故鄉。
新北市勞工局每年都會舉辦印尼文化嘉年華活動，吸引許多印尼籍新住民及勞工參與，除一解鄉愁，也能紓解平時工作壓力。
朱立倫今天到場致意時指出，新北市的印尼新住民與勞工朋友已超過4萬人，新北市是台灣最大的城市，也是一個友善、多元文化的城市，希望印尼朋友都能把新北市視為新故鄉，他也要感謝大家對台灣的經濟、社會文化的貢獻。
印尼代表羅伯特 (ROBERT J. BINTARYO)表示，呼籲印尼同胞能安心在新北市工作，也勉勵大家在台期間要學習更多技術，讓印尼的未來更好。朱立倫與印尼代表互贈禮物及參與黃薑飯祈福儀式。
勞工局表示，隨後由傳統舞蹈開場，還有由新移民組成的在地樂團演唱帶動氣氛，特別是主辦單位邀請印尼當地熱門搖滾樂團NAFF演出，曲風結合流行樂和搖滾樂元素，讓現場氣氛熱烈且充滿異國風。1050904
(中央社)
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