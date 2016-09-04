香港立法會選舉 影響未來4年政局

香港立法會今天改選，這次泛民主派陣營中多了一批生力軍參選，專家分析，如果他們進入議會，未來香港政局可能會更趨緊張。

立法會議員全部有70人，任期4年，其中35人由地方直選產生，35人由功能組別選出，其中5人由所謂的「超級區議會」功能組別選出。

本屆選舉主要還是泛民和親政府建制派陣營之爭。

在上屆議會中，泛民擁有27席（地方直選加功能組別），其餘為建制派或少數無黨派議員。泛民方面期待至少保持27席，以握有對重大議案的否決權。

一般而言，功能組別除了「超級區議會」組別外，其他都是建制派的天下，因此，泛民主要在地方直選和「超級區議會」力拚。

過去一直擔任泛民選舉協調人的退休學者鄭宇碩稍早前接受中央社記者訪問時也說，泛民的目標是保持現有1/3的議席，以維持對重大議案的否決權。

他預期，泛民在本屆選舉的得票率不會少，但擔心所獲議會席次與得票率不成正比，原因是泛民內部出現激烈競爭。

鄭宇碩所說的內部競爭，是泛民中的青年派系異軍突起，他們的政見較傳統泛民黨派更為激進，有主張排斥中國大陸的本土主義，甚至有主張「港獨」。

這些青年黨派被視為泛民陣營，但對傳統泛民黨派一點也不客氣，除了在選舉上不協調外，也批評傳統泛民黨派的政見不符合新一代年輕人的想法。

對於這股生力軍，傳統泛民固然憂慮被瓜分票源，令建制派得利，北京和香港當局也會擔心他們進入議會後，以更激烈的手法問政，甚至鼓吹「港獨」。

為此，在選舉截止報名前，香港當局以違反基本法的規定為由，取消了數名「港獨」明確主張者的參選資格。

不過，仍有部分年輕參選者因為沒有明確主張「港獨」而成為候選人，且很有可能當選，他們有來自香港眾志、青年新政和小麗民主教室等。

本屆選舉對這些激進組織有利的原因之一，是新增了近20萬首投族，外界預料他們大都會投票支持青年組織。

星島日報今天引述港大民意研究計畫最新進行的調查指出，在地方直選中，形勢對泛民有利，泛民加上年輕激進組織等可能奪得18席，整體可能較上屆有寸進。

相對之下，建制派在地方直選可能只有15席，較上屆少2席。其餘2席可能由無黨派人士奪得。

有媒體分析，如果激進青年組織的參選者進入議會並在議會公開鼓吹「港獨」，不但挑戰香港的政治底線，也觸動北京當局的神經，而屆時傳統泛民也將被逼作出選擇。

因此，不少學者專家預期，未來4年香港政局還是相當不穩。1050903

(中央社)