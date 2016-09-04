屏縣大雨 縣府團隊動員應變防災
受到午後熱對流影響，屏東縣4日下午發生強降雨，陸續傳出淹水狀況，縣長潘孟安要求縣府團隊緊急應變處理，包括河川水位監控、抽水機調度支應等，注意後續是否造成災損。
屏東午後陣雨來的又快又急，山川琉璃吊橋下午因雷雨封閉通行，而局部區域達到大雨等級，導致排水宣洩不及，沿山公路及麟洛、潮州、內埔等地多處傳出淹水情況，警消單位緊急拉起封鎖線或派員現場維護安全。
縣府下午接獲麟洛鄉長蔡志和電話反映，長治鄉下長治段長寧橋附近淹水，潘孟安憂心雨勢造成災情，驅車趕往實際了解雨況，並指示縣府團隊動員應變，全面掌握各地狀況。
除了長寧橋一度雙向交通管制外，內埔鄉北寧路青島啤酒廠前道路也因積水影響交通；潮州鎮西外環道接台一線419K處西向東下橋處積水，由警消拉封鎖線封鎖，通知三工處處理；萬巒鄉沿山公路赤山段與赤山路段往泰武方向因大雨路面積水深約10公分，人車雖暫時可以通行，但現場仍放三角錐及警示燈，提醒用路人注意。
潘孟安指出，近日屏東地區連日大雨，已要求工務處、水利處檢討淹水原因，原民處聯繫各原鄉公所注意山區土石是否鬆動危險，特別是大雨容易造成農作物災害，也指示農業處與各鄉鎮市公所加強查察，了解是否有農損，盡快協助農友處理，減少災害損失。1050904
(中央社)
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