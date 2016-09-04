徐佳青：各縣市辦歌唱賽認識東南亞

我要評比

(中央社記者王鴻國新北市4日電) 民進黨副秘書長徐佳青今天參加「東南亞語親子歌唱比賽」表示，9月起於各縣市舉辦東南亞語歌唱比賽，以鼓勵大眾認識東南亞語言文化。

由民主進步黨中央黨部婦女部及新北市黨部主辦的「新力量發聲─東南亞語親子歌唱比賽」今天在三重區社教館舉辦第一場初賽，共有來自越南、印尼、菲律賓等24組新住民親子報名參加，徐佳青、立委高志鵬等人也到場致意。

徐佳青表示，民進黨為鼓勵大眾認識東南亞語言文化，9月起於各縣市舉辦東南亞語歌唱比賽，藉此鼓勵新住民孩子學習母語及歌曲，增進文化的認識及連結。

她表示，為呼應民進黨新南向政策，中央黨部已為黨工開設泰國、越南及印尼等語言課程，希望落實並強化南向交流與互動。

民進黨新北市黨部主委余天表示，民進黨以往較少與新住民互動，此次配合中央舉辦歌唱比賽，期望透過歌聲讓大家了解東南亞的文化與音樂風貌，並對新住民有更多理解。

他表示，新北市是新住民主要居住地之一，第一場初賽選在新北舉辦具有重要的指標意義，藉由母親教唱母語歌曲的方式，讓孩子能有機會學習母語，不僅能增進親子溝通，日後回母國也能成為台灣的先鋒。1050904

(中央社)