象隊難過猿關 王柏融連5長打追平紀錄

王柏融4日再打2支二壘打，追平中職連5打數長打紀錄。（資料照片／猿隊提供）

中職中信兄弟本周難過「猿」關！已輸2場的中信兄弟今（4）日3戰猿隊，先發投手鄭凱文壓不下猿隊火力，尤其王柏融「大王劇場」未演完，前2打席都是二壘打，讓他追平連5打數長打的中職紀錄，前5局猿隊6比4領先中信兄弟。

猿隊排出洋投泰霸先發，前5局被打8安打、失4分；中信兄弟先發投手鄭凱文投5局被打8安打、失6分。

桃猿隊上演出自「文化幫野手」為難「文化幫投手」，猿隊1到5棒都是「文化幫」出身的野手，他們在前3局打出7安打、攻得4分。

1局下，第1棒陽耀勳、第3棒王柏融與第5棒朱育賢都從文化學長、中信兄弟投手鄭凱文手中揮出安打，攻下2分。

3局下，猿隊「文化幫」野手林智平揮出安打、王柏融又從鄭凱文手中打出此役第2支二壘安打，再獲1打點；接著同是「文化幫」的林泓育又擊出1打點安打。

3局下，猿隊第5分改由國體大出身的野手陳俊秀接在朱育賢安打之後、揮出高飛犧牲打得1分；隨後台體大畢業的劉時豪打出飛球，造成中信兄弟周思齊失誤，猿隊攻下一城、取得6比1領先。

4局上，王柏融打出外野飛球出局，使得他從前一場至今連續5打數長打（全全二二二）追平中職最高紀錄，原記錄是隊友陽耀勳今年4月創下連續5打數長打。

中信兄弟在2局上靠著王勝偉二壘打、泰霸暴投與陳家駒的安打，搶下1分。5局上，林智勝以高飛犧牲打扳回一城、彭政閔再揮2打點安打，中信兄弟追成4比6。

(中時電子報)