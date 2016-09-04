北京大學開學 承諾補助貧生

大陸北京大學9月3日迎來了2016級新生。北大招生辦公室說，北大今年錄取了來自大陸、港澳台地區，以及42個國家的本科新生共計4380人。在燕園，他們即將開始嶄新的大學生活。

澎湃新聞網報導，北大今年加大了對農村地區考生政策傾斜，一大批優秀寒門學子脫穎而出。今年北大共錄取農村學生700餘人，為近年最多。其中，校本部共錄取農村考生近500人，比例為16.3%，繼續保持逐年增長態勢。

北大也向學生承諾「即使沒有一分錢，也能順利入學」。除傳統的申請方式外，北京大學首次研發了一款名為「北大資助」的APP，用一部智慧手機就能完成所有資助專案的申請流程。

今年將有約500名家庭經濟困難的新生，透過綠色通道獲得入學幫助。在北京大學設在邱德拔體育館的各學院報到處，館內還設置了一條特殊的綠色通道。

據統計，此次入學的家庭經濟困難學生中，來自農村戶籍的約占58.4%，來自中西部省分的占比達到78.5%。

(旺報)