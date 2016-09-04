開挖秦皇陵 陸：再等50年
大陸國家文物局和科技部等單位，最近共同探勘秦始皇陵，結論是「挖開就是毀滅。」國家文物局人員強調「此次勘探和發掘秦陵沒有任何關係」，且「近30-50年內，這個問題要放一放。」讓無數皇陵迷大失所望。
探勘行動結束後，大陸國家文物局資訊處工作人員趙化成認為，不主張發掘的主要原因是現在文物保護技術還不過關，不如放在地下自然保存。最難保護的如絲綢、壁畫、漆器，青銅器可能會好一些，但即使如此也會生銹。有機物的保存難度最高。他舉例說，馬王堆漢墓出土的漆棺、帛畫至今仍做不到完全的保存如初，因此從某個角度看「挖掘就是破壞」。
他說，秦陵史料記載中有「上具天文」，很可能就是壁畫。還可能有漆器、銅器等陪葬品。國家文物局目前一般不主動發掘，而是針對搶救性發掘為主。「現在到處搞基建，搶救性發掘任務那麼重，有河必要發掘帝王陵寢？」
對於開挖技術，少數學者有不同看法，認為文物在地下長期存放，也未必保護得好，挖出來保護更好。針對這種看法，趙化成說，有些東西現在看上去保護得可以，以後有啥變化誰也說不準。例如噴保護膜，暫時是好了，長期來看卻有害。
「技術不過關是世界性的問題。我們的文物保護技術和世界同步的，例如兵馬俑保護就是和外國聯合一起做，而且對一些本土出土文物保護，我們還有獨到之處。」趙化成表示，國外文物大國如義大利和埃及，對大型遺址也採取保護第一的態度。
科技部資訊處景貴飛也強調，此次勘探決不是發掘秦陵的前奏。談到與這次秦陵勘探相關的《秦始皇陵遺址公園規劃》，景貴飛說，這個公園雖然是對考古資源的一種開發，但是保護性的，先徵地然後才可以好好保護。而且1997年國務院就已強調不發掘帝王陵寢。
(旺報)
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