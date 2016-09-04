秦皇陵傳說多 最神祕陵墓

為何不挖秦陵，2千多年來的傳說太多：有人說有劇毒的水銀，有人說會被亂箭射死，還有人說皇陵鬧鬼、這裡是外星人基地挖不得……總之在大陸考古界裡，沒有任何一個帝王陵墓比秦始皇陵更神祕。

秦始皇陵發現後就引起大陸考古重視，馬上挖掘，但隨後旋即停止，一停就是40年。不敢挖秦始皇陵主要有兩個原因，一是相傳有大量水銀，不但史學家司馬遷《史記》有記載，且地質學專家常勇、李同先後兩次在當地採樣，確認土壤樣品中含汞。

曾有專家穿戴防護服準備繼續挖掘秦始皇陵，卻發現2具死狀淒慘的盜墓賊屍體，身上滿是機關留下的傷痕。當時有人想近看，還好被人拉住，另有人將手中包包扔去，只見墓道兩旁馬上射出箭矢將包包射成馬蜂窩，嚇得現場一眾一身冷汗，沒人再敢前進。

包括《史記》、《漢書．楚元王傳》都曾記載「項羽焚其宮室」。歷史學家說，項羽派九江王英布率至少30萬士兵盜秦陵，並挖開墓道，但防盜機弩萬箭齊發，許多士兵遭亂箭射殺。墓道內隨後還飛出無數怪鳥，不少士兵被啄傷啄瞎；又跑出許多怪獸追吃士兵。項羽親率士兵進入，亂箭不止，項羽乾脆一把火燒了秦陵地宮。

直到現在，當地民間仍傳說秦陵地宮在驪山裡，驪山和秦陵間有一條地下通道，每到陰天下雨，地下通道就過「陰兵」，人歡馬叫，非常熱鬧。

(旺報)