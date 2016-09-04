布魯斯過生日被驚嚇 胸肌跟著彈跳
同屬柴智屏群星瑞智旗下的新生代小鮮肉布魯斯、林敬倫同年同月同日生，7日將過26歲生日，兩人4日一起在小地方展演空間舉辦溫馨粉絲慶生會，由於兩人都是體育健將，生日會主題也選擇了特別的體育課形式與粉絲「近距離教學」，光從帶暖身開始就引起現場一片臉紅心跳的驚呼聲。
布魯斯從《等一個人咖啡》的阿拓，到中天、中視《美好年代》的阿遠，招牌笑容和精壯體格始終如一，純真可愛氣質迷倒不少女粉絲。林敬倫近年也以連鎖速食廣告的超人形象曝光，最近在賣座國片《樓下的房客》中飾演帥男，與李杏有一場精彩演出，大尺度的螢幕獻身，令人驚艷。
生日會上兩人帶領粉絲分組競技PK，玩貼身躲避球、牽手走健康步道，汗水、笑聲不斷，壽星隊長更大方給福利，輸的一方要秀胸肌腹肌、還要幫粉絲一對一按摩，結果布魯斯連輸三次，粉絲連續被他按摩三次，直呼快被電暈了。
布魯斯怕蟑螂，群星瑞智小編特別準備了20隻相貌、身材都一等一的道具蟑螂，故意黏在經紀人柴智屏的名片上，布魯斯一抽，嚇到整個人彈起來，甚至連胸肌都抖到彈跳了！
兩人的老闆柴姐以神秘嘉賓身份現身，送上蛋糕及名牌皮夾，預祝兩人明年事業滿載而歸荷包滿滿、不要鬧緋聞。布魯斯說，未來想嘗試壞壞路線，並渴望踏上國際舞台與各國演員較勁。最後粉絲提問，曾經同居又同天出生的兩人最不能忍受對方的一個缺點，林敬倫爆料布魯斯的愛犬威力曾經用便便轟炸客廳，令布魯斯一陣尷尬傻笑。
(中時)
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