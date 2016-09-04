廢棄沙崙海水浴場戲水 越籍男子失蹤

25歲的越南籍男子Nguyen Nan今日晚間5時許與約20名友人到廢棄的淡水沙崙海水浴場戲水，駐點的消防人員發現連忙制止，但越南籍泳客上岸後發現Nguyen Nan不見蹤影，四處搜尋仍未尋獲，連忙通報警消搜尋，由於適逢退潮時間，警消懷疑Nguyen Nan遭海浪帶往外海，現正搜救中。

(中時)