《終極4》點擊破18億 曾沛慈用媽媽心看待

《終極一班4》演員群今在北京慶功。（照片提供優酷）

宏正、偉晉、風田上場演唱《犀利女孩》，讓粉絲尖叫連連。（照片提供優酷）

《終極一班4》演員群今與粉絲們握手。（照片提供優酷）

《終極一班4》在大陸優酷視頻網站點擊衝破18億人次，創下《終極》系列的最高紀錄，主要演員曾沛慈、SpeXial宏正、SpeXia偉晉、SpeXial風田、那維勳、張皓明、文雨非等人4日下午在北京舉行慶功宴，引起粉絲陣陣尖叫，一開場就是SpeXial宏正、偉晉、風田上場演唱《犀利女孩》，燃爆現場，炒熱現場氣氛。

女主角曾沛慈從《終極一班2》開始加入，她有感而發地說：「《終極》10年了，我有種像媽媽的心態在這看部戲，《終極》就像我的孩子一樣，真的沒有想到會破18億，謝謝大家的支持。」

那維勳和張皓明是《終極一班》的元老，從頭到尾都有參與演出，那維勳怕落淚被看到特別戴上墨鏡，他說：「謝謝大家喜歡看大叔在螢幕前逗大家開心，謝謝《終極》，如果還有以後，我會跟過去10年一樣好好演。」在戲中扮金寶三的張皓明也哭著說：「謝謝大家的支持，一開大家也許不看好我們，但我們點擊已破18億，這是我有史以來拍過最舒服的一部戲。」

宏正提到，「很多人覺得《終極》是小朋友看的戲，但我不這麼認為，裡面有可以看到自己影子的地方。」文雨非哭到不行，她特別感謝那維勳，「謝謝那哥一開始就帶著我們，讓我們燃起對拍戲的熱情。」偉晉也說：「每次心情不好，遇到挫折時，只要想到《終極一班4》的伙伴就有滿滿的力量。」

在慶功宴上，藝人玩遊戲逗得粉絲哈哈大叫，曾沛慈和張皓明在遊戲過程中被要求互咬同根餅乾到只剩1公分時，曾沛慈忍不住大笑說「他就像我的爸爸一樣，怎麼可以，這是亂倫耶！」現場藝人也大送福利給粉絲，在台上跟粉絲自拍，風田和宏正也分別與粉絲鼻子碰鼻子親蜜接觸。最後所有的演員也一一與到場的200名粉絲握手，謝謝粉絲的支持。

(中時)