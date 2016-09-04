高孝儀敲追平安打 犀獅7局3比3平手
義大犀牛4日在主場與統一獅進行雙重賽，義大午場以12比3大勝，晚場雖然在前5局打完後先陷入0比3落後，陽冠威在6局下先敲出二壘安打追到1分差，比賽在7局上因燈光熄滅中斷12分鐘，恢復開打後，義大又在7局下靠高孝儀的適時安打追平比數，7局打完，兩隊3比3戰成平手。
晚場義大推出黃亦志先發，首局在2出局後被敲安打又投出保送，接著被蘇智傑擊出安打先丟1分，第3局又被潘武雄擊出二壘安打，稍後又在三壘有人時發生暴投再丟1分，第5局被羅國龍、潘武雄連敲2安後，高國慶補上二壘安打追加分數，獅隊先取得3比0領先。
黃亦志此戰主投5局，被擊出7支安打，投出2K和3次保送，失3分，退場時還是敗投候選人，但隊友稍後幫他討回失分，義大在第6局靠保送和安打攻佔一、二壘，陽冠威從獅隊先發戴倫手中敲出帶有2分打點的二壘安打，將比分追到1分差。
7局上獅隊在2出局後攻佔一、二壘，新莊球場燈柱卻突然熄滅，比賽因此中斷了12分鐘，7局下義大靠保送上壘後，高孝儀適時敲出安打送回追平分，將戰局扳成3比3平手。
(中時電子報)
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