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高孝儀敲追平安打 犀獅7局3比3平手

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雙重賽第二場高國慶1分打點二壘安打　獅隊攻下第3分
統一派出仍無勝場紀錄的戴倫主投前五局僅被義大打出三支安打無失分。（陳怡誠攝）

義大犀牛4日在主場與統一獅進行雙重賽，義大午場以12比3大勝，晚場雖然在前5局打完後先陷入0比3落後，陽冠威在6局下先敲出二壘安打追到1分差，比賽在7局上因燈光熄滅中斷12分鐘，恢復開打後，義大又在7局下靠高孝儀的適時安打追平比數，7局打完，兩隊3比3戰成平手。

晚場義大推出黃亦志先發，首局在2出局後被敲安打又投出保送，接著被蘇智傑擊出安打先丟1分，第3局又被潘武雄擊出二壘安打，稍後又在三壘有人時發生暴投再丟1分，第5局被羅國龍、潘武雄連敲2安後，高國慶補上二壘安打追加分數，獅隊先取得3比0領先。

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黃亦志此戰主投5局，被擊出7支安打，投出2K和3次保送，失3分，退場時還是敗投候選人，但隊友稍後幫他討回失分，義大在第6局靠保送和安打攻佔一、二壘，陽冠威從獅隊先發戴倫手中敲出帶有2分打點的二壘安打，將比分追到1分差。

7局上獅隊在2出局後攻佔一、二壘，新莊球場燈柱卻突然熄滅，比賽因此中斷了12分鐘，7局下義大靠保送上壘後，高孝儀適時敲出安打送回追平分，將戰局扳成3比3平手。

(中時電子報)

關鍵字：義大統一
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