衛斯布魯克首雙喬丹鞋 媽排了5小時

NBA雷霆隊球星衛斯布魯克今天首度來台，他透露，自己第1雙喬丹鞋是媽媽買給他的，媽媽還補充，「排隊排了5小時。」衛斯布魯克也笑著回應，「因為我當時在學校。」

美國職籃（NBA）奧克拉荷馬雷霆隊球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）和家人一起造訪寶島，他身為喬丹（Jordan）品牌運動員，在記者會上談到自己人生的第1雙喬丹鞋是第9代。

衛斯布魯克這次代表品牌實現企業社會責任，在台灣啟動Jordan Wings Community Sports Program，和家扶基金會合作，目的希望透過籃球運動與教育輔導的支援，幫助世界各地的弱勢孩童培養運動習慣、建立自信，為自己拓展不一樣的人生。

「小時候不是有很多機會打球。」衛斯布魯克表示，自己曾經因為身材矮小導致籃球之路一度不順，但經過多年的努力、家人的支持以及對籃球的渴望，最終成為NBA頂尖的球員。

他表示，自己一上場就會用盡全力，不管是誰擋在前面都會想盡辦法超過他、繞過他、甚至穿過他，「無論如何，誰都別想讓我停下腳步。」希望用這樣的拚勁與態度影響台灣年輕的運動員。

衛斯布魯克並鼓勵記者會現場的小朋友，要不停的進步、找到熱情，勇往直前不要放棄，有天一定能實現夢想，希望大家即使面對困境，依然能夠勇敢逐夢。1050904

(中央社)