北海岸藝術祭 26藝術家打造大地美學
「北海岸藝術祭」今天正式開展，以北海岸為舞台及「地景與生活」為主軸，集結26位國內外藝術家與居民合力打造大地美學。
「北海岸藝術祭」今天舉行開幕儀式，由市長朱立倫與藝術家林舜龍一起完成作品〈漂航紀事〉，並帶領民眾進入12米長的巨型古船，感受大自然的壯闊與寧靜，一同宣告首屆北海岸藝術祭正式啟航。
新北市政府文化局指出，北海岸擁有超過60公里的海岸線，沿著台2線出發，可以見識到台灣最壯闊的山海景觀與多元豐富的生態資源，以及最具魅力的人文特色。
文化局指出，這次邀請國內外藝術家聯手打造藝術北海岸，藝術家們自7月起分別進駐北海岸淡水、八里、三芝、石門、金山、萬里6大區，各以不同的素材及主題，展開多元的駐區創作與互動。
作品媒材從天然材料竹子、芒草、稻稈到人工材質寶特瓶、漁網等，以多元樣貌為北海岸帶來豐沛能量，展現山海大地美學，重塑北海岸地域新價值。1050904
(中央社)
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