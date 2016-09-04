鯉魚潭紅面鴨飛山東吸客 花蓮拓展觀光

我要評比

拓展大陸觀光客源，花蓮縣政府與業者聯手行銷花蓮之美，前往中國大陸山東省參加「第22屆海峽兩岸博覽會」；鯉魚潭紅面鴨化身代言人，招徠當地民眾爭相拍照，詢問特色遊程。

花蓮縣觀光處代理處長彭偉族表示，第22屆海峽兩岸博覽會為兩岸深度交流重要平台，縣府連續多年率業者策展行銷，今年以文創主題參展，並在台灣精品館區特別設置花蓮形象館，邀請花蓮文化創意園區共同與會。

現場展售花蓮在地文創及農特產品，且提供豐富多元的旅遊資訊，吸引更多遊客至花蓮旅遊。

彭偉族說，近年大陸東北興起「候鳥式休閒」，優質觀光客戶隨季節變化，選擇合適風景區旅遊、休閒、度假、居住；花蓮氣候溫暖、風景優美，並具有高素質旅宿服務，非常適合東北地區人民。

彭偉族指出，花蓮與山東青島、濟南自102年起至105年5月，每週均有定期包機直航對飛，增加大陸東北民眾前來花蓮觀光旅遊的便利性，並為花蓮帶來可觀商機，今年6月驟然停飛，令人惋惜。

為繼續拓展多元國際觀光客源，彭偉族說，今年偕同觀光業者至香港、韓國、新加坡、日本各地參與旅展，並積極安排東南亞地區媒體團至花蓮旅遊景點踩線，體驗特色住宿，增加國際能見度，廣獲好評。

近日杜拜電視媒體將至花蓮拍攝旅遊廣告，宣揚優質風土民情，吸引國外旅客前來體驗花蓮之美，為在地觀光旅遊挹注商機。1050904

(中央社)