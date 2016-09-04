徐潔兒展現繪畫天分 一周參與2次聯展
藝人徐潔兒近幾年將演藝重心轉向大陸，也善於利用時間學習繪畫，雖然畫齡僅有一年，但卻展現了不同尋常的天分。近期她在一周內參與2次聯展，令徐婕兒感覺很難得也很有趣。
第一場為8月30日的第五屆海峽兩岸電視藝術節暨海峽兩岸藝術家書畫攝影展；另一個則為3日的畫室展覽。徐潔兒在第一場展出三幅作品，雖然畫齡僅有一年，卻展現其繪畫天分，眾人讚嘆不已。
徐潔兒的畫風走自然恬靜風格，每部畫作都有粉嫩色系，笑稱自己還有浪漫少女心，她與身為畫家的媽媽藍玉梅大膽熱情的畫風不同。
徐潔兒表示，她都是拍戲之餘畫畫，得到媽媽的真傳，天分和家庭熏陶都對她的繪畫產生了影響。其實與許多名人和藝術家共同參展，大家都拿出優秀的作品，徐潔兒坦言有些緊張，擔心畫得不夠好。不過她也表示，之後仍會把這項興趣堅持下去。
(旺報)
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