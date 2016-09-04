楊丞琳 16圈年輪道出成長歷程
一轉眼，「全能天后」楊丞琳的演藝之路已邁入第16年，她以「時間」為主題，將於9月底推出第十張專輯，用音樂記錄她這些年來的蛻變、自信及成熟。
楊丞琳這次出輯玩變髮也玩科技，首波同名主打《年輪說》推出VR 360前導影片，採用虛擬實境360°環景影片技術，帶領大家走進年輪般的虛擬世界，體驗愛情裡的暈眩與迷惘！丞琳不忘呼籲歌迷：「影片慎入！吃太飽或沒吃東西都不要輕易點開前導影片，以免強烈暈眩感會讓你想吐喔！」
這首歌由「蘇打綠」的青峰為丞琳量身填詞，完全寫進丞琳的心坎裡，她說：「這是我出道以來唯一一張全程參與及主導的專輯。在《年輪說》的世界裡，你可以聽到我的過去、現在和未來。」
新專輯之所以命名《年輪說》，是當初收歌的時候，丞琳完全不知是青峰寫的，聽了demo就覺得好厲害，看了歌詞更是深深著迷，首波主打歌非它不可！《年輪說》其實是青峰為丞琳量身打造，透過歌詞細訴丞琳的成長軌跡，不論是過去開心或不開心的，難過或不難過的，都成就了自我的重生，猶如歌詞所描述的：「燒毀了我，燒毀了你，未到來的未來」。青峰對這首歌特別有感覺，寫詞時靈感泉湧，希望將這首歌獻給「在愛情裡死過又活回來的人」。
(旺報)
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