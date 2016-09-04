德雷莎修女獲封聖人 教宗譽為慈悲典範

天主教教宗方濟各今天在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持封聖彌撒，宣布冊封德雷莎修女為聖人，並讚揚她在印度加爾各答照料窮困民眾的善行足為世人典範，也證明了上帝對窮人的愛。

英國廣播公司（BBC）報導，約10萬名信徒湧進廣場參加封聖彌撒，教宗方濟各（Pope Francis）以拉丁文說：「榮耀三位一體...我們宣布冊封受祝福的加爾各答的德雷莎為聖人，我們將她列入聖人之列，整個天主教會將尊她為聖人。」

教宗表示，儘管德雷莎修女（Mother Teresa）已獲封為聖人，她對天主教這個大家庭而言永遠都是德雷莎修女。教宗期望天主教會成為「為窮人服務的窮教會」，他形容德雷莎修女的工作「有力見證了上帝很接近最貧窮的人。」

美聯社報導，教宗讚揚德雷莎修女是慈悲為懷的聖人，大力捍衛未出生胎兒、病人和遭遺棄者的生命，她的作為令世界領袖羞愧，因為他們「犯下了創造貧窮的罪行」。

教宗又說：「德雷莎修女常說：『也許我不會說他們的語言，但我可以微笑。』讓我們在心中傳承她的微笑，將它傳達給我們在旅程中遇見的人，尤其是受苦受難的人。」

德雷莎修女因在印度加爾各答為窮人奉獻受到尊崇，獲冊封為聖人。梵蒂岡可輕易發出多達20萬張票，但考量空間和安全，僅發給10萬名信徒參加彌撒的門票。

法新社報導，直升機盤旋梵蒂岡上空，顯示採取大規模維安行動，約3000警察值勤，確保活動平安進行。

群眾當中有約1500名貧窮或需要幫助的人，他們受德雷沙修女創辦的仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity）義大利分會照料。教宗邀請他們在彌撒後作客，一同享用由修女會250名修女和50名男性成員準備的巨大披薩。

德雷莎修女長居印度加爾各答，先從事教學，接著照顧垂死的窮人，直至19年前去世。仁愛傳教修女會已發展成全球性組織，她也成為全球最知名的女性之一。

德雷莎修女出生在今日馬其頓首都史高比耶（Skopje），當時屬鄂圖曼帝國領土，父母親是科索沃的阿爾巴尼裔。她1979年獲頒諾貝爾和平獎，全世界尊崇她是自我犧牲和行善等基督教價值的典範。1050904

(中央社)