亞青賽》日本6局適時敲安 先攻1分暫時領先
(20:42 6局結束)亞洲青棒錦標賽冠軍賽，由中華隊對上日本，兩隊前5局上演投手戰，雖然雙方都曾攻佔得點圈，但都無法適時攻下分數，不過第6局日本把握得點圈機會，適時敲安先馳得點，6局結束暫時取得1比0領先。
此役中華隊派出下勾投手張喜凱先發，雖然首局又被連敲2安，還投出1次保送，造成滿壘危機，不過張喜凱隨即穩住陣腳，以三振化解危機，第2局更是送出3上3下。
第3局張喜凱又被日隊開路先鋒松尾大河擊出安打，日本也把握機會使用犧牲觸擊，推進到得點圈，不過張喜凱又適時展現Ｋ功，第4局則是在得點圈有人時，2壘手張文賢展現屢屢展現精彩守備化解，張喜凱此役主投5.1局被擊出3支安打，投出6次保送、2次三振失掉1分。
中華隊打者部分，再度受制於日本先發今井達也，前4局僅擊出1支安打，還利用3次保送上壘，雖然3、4兩局都曾攻佔得點圈，可惜無功而返，也無法打開得分大門。
第6局中華隊張喜凱在解決一人後，卻連續投出2次保送形成危機，教練團也換上翁瑋均上場中繼，雖然順利抓到一個出局數，不過面對納大地卻被擊出安打，失掉1分，前6局結束中華隊暫以1分落後。
(中時電子報)
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