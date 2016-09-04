與男友車上親熱遭警拍下 陸女羞愧自殺

大陸河北一對男女在車上親熱，被一名巡特警王大隊長持手機錄下影片。該名韓姓女子後來服農藥自殺，送醫不治。警方已經對涉事警察依法拘留。

《新京報》報導，該名警察錄下這對男女在車上親熱的影片。影片顯示，一對青年男女在轎車內親熱，見到有人拍攝，兩人隨即分開，並整理衣衫。隨後，拍攝影片的人竟然拉開車門。車內男子神情緊張，不斷提出「私了」，並掏出錢包。拍攝者則一口回絕，並要求其下車。副駕駛位置上的女子神色尷尬，未發一語。

一名年輕女子在館陶縣巡警特警大隊內服下農藥，隨後被送醫救治。經警方證實，死者就是韓姓女子。當地居民稱，死者在縣城內從事傢俱生意。在影片流出後，片中的二人臉部均未做處理，給男女雙方都帶來了巨大的精神壓力。韓女當天至巡警特警大隊院內，原本為討個說法，不知為何服下農藥。

當地警方證實，韓女自殺與影片外洩有關，已拘留洩露影片的關係人王姓輔警。

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(旺報)