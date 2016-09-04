范冰冰躲導播室偷看 大讚：志玲姐姐超漂亮

范冰冰和林志玲在《我的新衣》首次合作。（圖／達志影像、中時資料照）

集結眾多女神的大陸時尚真人秀《我的新衣》，第三季昨（3日）播出第一集，請來范冰冰當特別來賓，這也是他和第一名模林志玲首次合作，讓大批粉絲相當期待。而范冰冰還調皮地躲進導播室觀察大家表演，並不停大讚「志玲姐姐超漂亮」。

據陸媒報導，范冰冰一到錄影現場，就跟導演說「你可不可以把我帶到一個她們看不見的地方，我想在一個特別的視角來觀看她們的表演」，導演便把她帶到導播室，隨後林志玲剛好走進演播室，只見她身穿裸色蕾絲衣搭配粉色短裙，加上一頭浪漫長捲髮，完全散發名模氣質，讓偷看的范冰冰忍不住直誇「志玲姐姐，哇，超美的，超漂亮。」

而節目其中一環節，每個女星和自己設計的造型海報合照完後，必須把它掛在牆上，范冰冰見到林志玲掛照片的舉止，再次讚嘆「志玲姐姐這樣看著超高的。」接著范冰冰從導播室突然走出來，林志玲一見到她即驚訝又興奮地摀住嘴巴，兩位女神隨後互相擁抱，網友看了大呼畫面好美。

(中時電子報)