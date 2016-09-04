習蒲會 談一帶一路與歐亞聯盟對接

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中國大陸國家主席習近平今天會見俄羅斯總統蒲亭時說，要積極推動兩國發展戰略對接和「一帶一路」建設與歐亞經濟聯盟建設有效對接。

新華社報導，習近平在杭州會見蒲亭時指出，中俄雙方要更加緊密加強全方位戰略合作，推動基礎設施建設、能源、航空、航太、高新技術等領域務實合作，加強軍事交流和安全合作。

蒲亭表示，俄方願同中方一道，將兩國政治互信和人民友好轉化為經濟合作的更大動力，擴大貿易、投資、金融、能源、科技等領域合作，給兩國人民帶來更多實實在在的利益。

習近平和蒲亭還就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

歐亞經濟聯盟也稱為歐亞聯盟（EEU），2014年成立，是一個由俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞等前蘇聯國家為加深經濟、政治合作而組建的國際組織。1050904

(中央社)