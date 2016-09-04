德雷莎修女封聖 來自台灣的詩歌和禱詞
教宗方濟各今天宣布創立仁愛傳教修女會的德雷莎修女列為聖人。這場封聖彌撒除有副總統陳建仁為首的特使團出席外，還有台北愛樂合唱團獻唱，以及台灣明愛會代表誦念禱詞。
封聖彌撒於義大利時間上午10時30分在梵蒂岡的聖伯多祿廣場舉行，仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity）代表們穿著藍色條紋白長袍，坐在廣場上的祭壇一側；以特使身分觀禮的陳建仁副總統則與夫人坐在面向祭壇的右側第一列。
教宗方濟各（Pope Francis）在彌撒講道時說，德雷莎修女一生慷慨散發聖潔慈悲，隨時準備好接納、捍衛人的生命，無論是嬰孩的生命，或是遭人排斥、棄於不顧的生命。
他說，德雷莎修女不只在市區邊緣、更在生命的邊緣照顧窮人，正顯示天主親近最無助的弱勢，希望所有志工都以她為聖潔典範。
台北愛樂合唱團在彌撒中與西斯汀教堂合唱團共同獻唱聖歌；來自台灣的明愛會國際志工召集人姜樂義也在彌撒祈禱中，以中文誦念禱詞。
德雷莎修女於1997年逝世，經過19年就獲封聖，過程相對非常迅速。
已故教宗若望保祿二世（John-Paul II）生前廣受愛戴，甚至被評為最偉大的教宗之一，他於2005年逝世，當時就有許多教徒倡議「立即封聖」（Santo Subito）；後來他於2014年列為聖人，也是很快就獲封聖的一位。
但有些天主教聖人生時的行為一時不被世人理解，或蒐集、調查神蹟證言的程序很長，逝世後數百年才封聖的所在多有，較具代表性的就是法國的貞德（Jeanned’Arc），她逝世後將近5個世紀才進入聖人之列。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。