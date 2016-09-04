德雷莎修女封聖 來自台灣的詩歌和禱詞

教宗方濟各今天宣布創立仁愛傳教修女會的德雷莎修女列為聖人。這場封聖彌撒除有副總統陳建仁為首的特使團出席外，還有台北愛樂合唱團獻唱，以及台灣明愛會代表誦念禱詞。

封聖彌撒於義大利時間上午10時30分在梵蒂岡的聖伯多祿廣場舉行，仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity）代表們穿著藍色條紋白長袍，坐在廣場上的祭壇一側；以特使身分觀禮的陳建仁副總統則與夫人坐在面向祭壇的右側第一列。

教宗方濟各（Pope Francis）在彌撒講道時說，德雷莎修女一生慷慨散發聖潔慈悲，隨時準備好接納、捍衛人的生命，無論是嬰孩的生命，或是遭人排斥、棄於不顧的生命。

他說，德雷莎修女不只在市區邊緣、更在生命的邊緣照顧窮人，正顯示天主親近最無助的弱勢，希望所有志工都以她為聖潔典範。

台北愛樂合唱團在彌撒中與西斯汀教堂合唱團共同獻唱聖歌；來自台灣的明愛會國際志工召集人姜樂義也在彌撒祈禱中，以中文誦念禱詞。

德雷莎修女於1997年逝世，經過19年就獲封聖，過程相對非常迅速。

已故教宗若望保祿二世（John-Paul II）生前廣受愛戴，甚至被評為最偉大的教宗之一，他於2005年逝世，當時就有許多教徒倡議「立即封聖」（Santo Subito）；後來他於2014年列為聖人，也是很快就獲封聖的一位。

但有些天主教聖人生時的行為一時不被世人理解，或蒐集、調查神蹟證言的程序很長，逝世後數百年才封聖的所在多有，較具代表性的就是法國的貞德（Jeanned’Arc），她逝世後將近5個世紀才進入聖人之列。1050904

(中央社)