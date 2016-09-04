新歌MV破3百萬點擊 愷樂開心慶功

索尼音樂大中華區副董事總經理馮建強（左起）、愷樂、羅志祥一起敲冰磚慶祝MV點擊率破3百萬。（索尼音樂提供）

「鄰家女孩」愷樂發行首張EP，4日挾帶超強人氣在台北西門町聯合醫院廣場舉辦簽唱會，現場擠得水洩不通，愷樂率領舞者唱跳新歌，熱力High翻全場，老闆羅志祥（小豬）為了愷樂也排除萬難，在百忙之中抽空趕到現場擔任嘉賓，慶祝新歌MV點擊率突破300萬大關，與索尼音樂大中華區副董事總經理馮建強一起敲冰磚慶功，並讓愷樂背上「蝶翼」加持，象徵蝴蝶添翼展翅高飛。

羅志祥日前在EP《久等了》見面記者會上，VCR中搞笑說為了幫愷樂圓夢發片，自己賣車、賣房出錢又出力，愷樂果然沒讓老闆漏氣，上週到高雄、台南舉辦「貼心簽唱會」，兩場吸引2000名粉絲「朝聖」，現場萬頭鑽動，展現鄰家女神的超人氣，愷樂笑著對羅志祥說：「我會努力幫你賺回來！」她工作運更旺，近來除了多接下兩個節目主持工作，也因為能說會唱的全新形象，被許多廠商相中，成為今年商演、跨年的大熱門，各方詢問度激增，愷樂的魅力即將風靡全亞洲；此外，小豬同時也宣布愷樂將擔任他2016全新世界巡迴演唱會《瘋狂世界Crazy World》的嘉賓，愷樂即將站上更大的舞台演出，心情既興奮又緊張。

索尼音樂與羅志祥一齊為愷樂〈久等了〉MV突破300萬點擊率敲冰磚慶功，並為愷樂背上一對繽紛的蝴蝶翅膀，象徵愷樂的超人氣、好人緣，鄰家女神的魅力將從台灣發酵，一路席捲全亞洲，期盼愷樂能展翅飛往海內外！

愷樂自信地走上延伸舞台，站上圓柱形低台，頗有「女神登基」的氣勢，卻突然搞笑地向對面停車場的粉絲招手，並大喊：「後面的朋友你們好！」被羅志祥虧說：「你以為這裡是小巨蛋嗎？」但有著嚴重懼高症的愷樂雖然只是站在30公分的低台上，還是嚇得腿軟，被問到從「蝴蝶姐姐」轉變為「鄰家女神」的心情如何？她表示自己很喜歡嘗試不同的角色，努力的過程很辛苦、但很過癮，並打趣地說：「但女神要站很高，不好當。」羅志祥對旗下第一位弟子愷樂百般的提攜，甚至準備帶著愷樂跑遍兩岸演唱會，讓愷樂在樂壇能夠平步青雲的備受護航，懂得感恩的亞洲舞王羅志祥表示:「感謝當年蔡依林特別提攜、帶著我跑遍大江南北，如今是我提攜後輩的時間了!當然義無反顧囉!」

(旺報)