假公安稱涉毒 騙走陸大爺血汗錢
大陸成都一名騙徒假冒公安，謊稱李大爺涉及購買毒品情事，需協助調查，並將帳戶款項匯到指定帳戶內。李大爺不察，被騙走18.1萬元（人民幣，下同），約86.8萬元新台幣。
大陸詐騙案件頻傳，新華社報導，家住四川省南充市儀隴縣的李大爺4日接到一通陌生來電，對方聲稱是公安，因李大爺身分被冒用購買毒品，需當事人配合調查。
在騙子誘導下，李大爺為證明自己是清白的，透過銀行匯款到對方指定帳戶，被騙走18.1萬元。南充市公安局刑偵支隊表示，已對該案件展開調查。
大陸警方提醒民眾，根據相關法律規定，公安機關在偵辦案件時，不會透通電話詢問民眾家中的存款帳戶、密碼等隱私，如果涉及案件情況，須出具工作證件及有關法律文書，到相關金融機構查詢。請民眾接到可疑電話、簡訊時，要保持冷靜，並及時向當地派出所、銀行網點、電信營業網點工作人員當面詢問核實，避免上當。
(旺報)
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