德雷莎修女邁向聖人之路

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天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在梵蒂岡主持封聖彌撒，宣布冊封德雷莎修女（Mother Teresa）為聖人。她一生曾是修女、護士和諾貝爾和平獎得主。

根據美聯社和「紐約時報」整理生平如下：

1910年：本名宮霞（雅尼）伯亞修（Agnes Gonxe Bojaxhiu），德雷莎修女8月26日出生在史高比耶（Skopje），今日馬其頓首都。

1928年： 加入愛爾蘭羅勒托修女會（Sisters of Loreto），德雷莎在此學習英文，接著前往印度大吉嶺，她先擔任教職，接著出任校長。

1946年：她離開學校，向其他修女學習護士技能，開始在加爾各答為窮人服務

1950年：創辦仁愛傳教修女會（Missionaries of Charity），獲天主教會承認為新教會。

1979年：為表彰她為窮人奉獻，德雷莎修女獲頒諾貝爾和平獎，她受獎表示：「我並不值得」。她的仁愛傳教修女會擴大為1800名修女、12萬名工作人員，營運近200個中心和家庭。

1980年：訪問美國紐約市布朗克斯區（Bronx）的仁愛傳教修女會。修女會1971年先在美國紐約哈林區（Harlem）落腳，後來遷至布朗克斯區。

1982年：她說服以色列和巴勒斯坦雙方停止槍戰，讓她得以在遭圍城的貝魯特醫院裡救出37名兒童。

1990年：患心臟病，她對教宗若望保祿二世（PopeJohn Paul II）表示，將辭去仁愛傳教修女會總會長職位，但由於對繼任者無共識，德雷莎修女只好繼續留任。

1997年3月：健康轉壞，她交棒給繼任者尼爾馬拉修女（Sister Nirmala）。

1997年9月5日：德雷莎修女在加爾各答過世，享壽87歲。

2003年：教宗若望保祿二世為德雷莎修女舉行宣福儀式，這是封聖的第一步。

2015年：教宗方濟各宣布1名巴西男子腦部囊腫治癒為奇蹟，構成德雷莎封聖條件。

2016：9月4日正式封聖。1050904

(中央社)