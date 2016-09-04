受舒淇閃婚影響 吳怡霈不排除隨時嫁
藝人舒淇昨天突然公布和緋聞男友馮德倫的結婚喜訊，有穩定交往對象的吳怡霈今天受訪時說，聽到消息很震撼，也覺得自己好像可以隨時就結婚了，不排除追隨舒淇閃婚。
中天電視推出全新娛樂新聞節目「就是娛樂」，今天下午舉辦上檔記者會，節目主持人吳怡霈與外景主持人李懿和曾智希亮麗出席，大啃喜餅和爆米香，許願收視大喜、節目越爆越旺。
「就是娛樂」首創電視和社群媒體同步直播，吳怡霈預告，明日首集播出時，將和人在泰國的前主持搭檔KID連線，大方送簽名書和潮牌衣服等好禮給粉絲，「最重要是趁現在KID打書宣傳期邀他上節目，通告費只要1350元。」
身為娛樂新聞主播，吳怡霈表示，日後若有喜訊或大事要公布，一定會在節目中和大家分享，目前和男友感情穩定的她，本來打算先衝事業，暫時沒有結婚計畫，但昨看到舒淇和馮德倫閃婚消息深受震撼，「其實要結婚的話，好像隨時都可以，昨天我在家翻雜誌看到鑽石廣告，心裡還想說這會不會是一個提醒。」透露想婚心情。
至於先前和KID傳緋聞，吳怡霈笑說，完全沒影響她和男友感情，男友反而擔心KID女友許維恩會不會不開心，吳怡霈慶幸男友非常體諒藝人工作性質，不會亂吃醋。1050904
(中央社)
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