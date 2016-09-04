照片為憑 菲指中國欲在黃岩島填海
菲律賓進行空中偵察發現，中國大陸多艘駁船及運兵船出現在黃岩島海域，懷疑中方恐在黃岩島進行填海工事。菲國官員警告，這將對區域安全造成重大衝擊。
菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天表示，菲律賓空軍偵察機昨天在黃岩島海域看到4艘中國大陸駁船、2艘運兵船以及4艘海警船，並且拍下照片。
其中1艘海警船防守著黃岩島潟湖的入口。
羅倫沙納說，雖然菲方偵察人員並未目睹中方進行挖泥作業，「但這麼多艘海警船以外的作業船隻出現，足以引起嚴重關切。」
黃岩島距菲國三描禮士省約124浬，位於菲國200浬專屬經濟區內，菲方與中方都主張擁有黃岩島主權。2012年雙方船艦在黃岩島海域發生約2個月的對峙，菲方撤船後，中方實質占領黃岩島，從此禁止菲國漁民前往捕魚。
2013年1月，菲國將南海爭議提交國際仲裁，仲裁庭今年7月12日公布裁決結果，稱中國大陸的南海9段線在聯合國海洋法公約之下，不具控制資源的效力，且認可菲律賓漁民在黃岩島捕魚權利。
羅倫沙納透露，今年稍早北京已曾嘗試派挖泥駁船到黃岩島，但被美國勸退。
他警告，如果中方在黃岩島進行填土造島工事，將對南海區域的安全形勢造成「影響深遠的負面效應」。
另方面，菲律賓農業部長皮諾爾（Manny Pinol）今天在臉書粉絲頁上，張貼了多張相關照片。
皮諾爾說，總統杜特蒂已指示外交部傳喚中國大陸駐菲使節，要求中方作解釋。
根據菲方說法，過去2年來，中方已透過填海工事，將南海至少7座礁岩化為「島嶼」，並興建飛機跑道及其他軍事設施。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。