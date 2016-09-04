照片為憑 菲指中國欲在黃岩島填海

我要評比

菲律賓進行空中偵察發現，中國大陸多艘駁船及運兵船出現在黃岩島海域，懷疑中方恐在黃岩島進行填海工事。菲國官員警告，這將對區域安全造成重大衝擊。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天表示，菲律賓空軍偵察機昨天在黃岩島海域看到4艘中國大陸駁船、2艘運兵船以及4艘海警船，並且拍下照片。

其中1艘海警船防守著黃岩島潟湖的入口。

羅倫沙納說，雖然菲方偵察人員並未目睹中方進行挖泥作業，「但這麼多艘海警船以外的作業船隻出現，足以引起嚴重關切。」

黃岩島距菲國三描禮士省約124浬，位於菲國200浬專屬經濟區內，菲方與中方都主張擁有黃岩島主權。2012年雙方船艦在黃岩島海域發生約2個月的對峙，菲方撤船後，中方實質占領黃岩島，從此禁止菲國漁民前往捕魚。

2013年1月，菲國將南海爭議提交國際仲裁，仲裁庭今年7月12日公布裁決結果，稱中國大陸的南海9段線在聯合國海洋法公約之下，不具控制資源的效力，且認可菲律賓漁民在黃岩島捕魚權利。

羅倫沙納透露，今年稍早北京已曾嘗試派挖泥駁船到黃岩島，但被美國勸退。

他警告，如果中方在黃岩島進行填土造島工事，將對南海區域的安全形勢造成「影響深遠的負面效應」。

另方面，菲律賓農業部長皮諾爾（Manny Pinol）今天在臉書粉絲頁上，張貼了多張相關照片。

皮諾爾說，總統杜特蒂已指示外交部傳喚中國大陸駐菲使節，要求中方作解釋。

根據菲方說法，過去2年來，中方已透過填海工事，將南海至少7座礁岩化為「島嶼」，並興建飛機跑道及其他軍事設施。1050904

(中央社)