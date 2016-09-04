站鬥雞 重慶土雞昂首挺胸學人走路

中國大陸重慶市一農村裡日前突然出現兩隻「站鬥雞」，主人認為這是一件喜慶的事，所以把其中一隻母雞宰殺用來招待貴客。

大陸重慶晚報報導，重慶市城口縣高觀鎮茨竹村農戶黃萬友一覺醒來，嚇了一跳，家中養了半年的兩隻土雞，竟似人一般昂首挺胸直立行走。

黃萬友共養1000多隻土雞，有一天，突然發現兩隻雞的身形步伐很獨特：「正常雞走路身子都是俯下來的，這兩只雞卻像人一樣直立，走起路來大搖大擺，真有鶴立雞群的模樣！」

他說，這兩隻雞一公一母，是從一窩蛋裡孵化出來的，都是棕黑色羽毛，看上去和其他土雞沒什麼區別，為何一夜之間它們都站了起來，自己無從得知。

上了年紀的鄰居說，從未見過這樣的雞。有人戲稱這兩隻雞是土雞中「高富帥、白富美」的「站鬥雞」。

黃萬友說，發現這件怪事沒過幾天，一名老友造訪，家人準備抓一隻「站鬥雞」讓客人品嚐。公雞反應敏捷，靈活逃脫，稍顯遲鈍的母雞被抓到，成為當天招待客人的一道菜。

不過，當地獸醫站表示，雞似人站立、走路，重心落在後臀部，雞出現這種走路的樣子，可能由於腹水過多或腫瘤下垂引起，因而學人姿勢走路，坐著吃食，通常解剖後可見腹水呈葡萄酒色。

獸醫站說，這種雞進食、生蛋都正常，但也屬於一種病狀，建議最好不要食用這種雞。1050904

(中央社)